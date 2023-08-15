В Дагестане уточняют списки погибших в результате взрыва на заправке

В стационарах находятся 66 человек

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана уточняют списки погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале. Об этом сообщила ТАСС министр здравоохранения республики Татьяна Беляева.

"Сейчас в стационарах находятся у нас 66 человек. Всем оказывается необходимая помощь. Погибшие есть, списки их уточняются", - сказала собеседница агентства.

Ранее следователи СУ СК по региону возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия, в понедельник вечером в здании станции технического обслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе, при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание и последующий взрыв. По последним данным, погибли 12 и пострадали 66 человек.