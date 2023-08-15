В Якутске выявили превышение допустимой концентрации химических веществ в воздухе

В городе провели 27 исследований утром 15 августа

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Лабораторный мониторинг атмосферного воздуха выявил в Якутске по состоянию на утро вторника превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В воздухе Якутска ощущается запах гари. В понедельник Якутск окутало плотным дымом, региональные власти связали задымленность с движением воздушных масс из Амурской области, Хабаровского края и юго-востока Якутии, где отмечается негативная лесопожарная обстановка. Лабораторный мониторинг ведется в период лесных пожаров.

"На 09:00 (03:00 мск - прим. ТАСС) 15 августа в городе Якутске проведено 27 исследований атмосферного воздуха. По результатам исследований превышение ПДК химических веществ установлено в 10 исследованиях по 5 показателям в городе Якутске", - говорится в сообщении.

По взвешенным веществам установлено превышение до 1,04 раза, взвешенным частицам РМ 2,5 - до 1,19 раза, взвешенным частицам РМ 10 - до 1,17 раза, диоксиду азота и оксиду азота - до 1,1 раза.

В управлении рекомендуют минимизировать пребывание на открытом воздухе, ограничить пребывание детей на игровых площадках, по возможности ограничить физические нагрузки. В период выраженной задымленности рекомендуется использовать маски, респираторы, изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы и проводить влажную уборку.

Во вторник аэропорт Якутска работает штатно. Как отметили в пресс-службе аэропорта, задымленность отсутствует, видимость составляет более 10 км.