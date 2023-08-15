В Красноярске из цеха помощи СВО украли 1,5 тыс. заготовок для медицинских шин

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

ТАСС, 15 августа. Полицейские в Красноярске устанавливают лиц, причастных к хищению 1,5 тыс. заготовок для медицинских шин из цеха благотворительной помощи в специальной военной операции. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального главка МВД.

"Сотрудники МУ МВД России "Красноярское" устанавливают причастных к совершению кражи из цеха благотворительной автономной некоммерческой организации, расположенной в Свердловском районе Красноярска. Сообщение о хищении имущества поступило в дежурную часть полиции сегодня днем. Предварительно установлено, что злоумышленники вынесли из помещения 1, 5 тыс. заготовок для медицинских шин", - говорится в сообщении.

Как сообщила депутат Законодательного собрания края Елена Пензина, занимающаяся гуманитарной помощью, цех "Золотые руки ангела" шьет экипировку для бойцов в зоне СВО.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции. Устанавливается полный перечень похищенного имущества. Сотрудники органов внутренних дел выясняют все обстоятельства происшествия.