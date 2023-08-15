В Приморье из-за паводка оказались отрезанными от сообщения 18 населенных пунктов

Восстановительные работы ведутся на дорогах в Чугуевском, Ханкайском округах, в Надеждинском районе

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Проезд затруднен или полностью отсутствует из-за подтоплений на участках более чем 20 дорог в 11 районах Приморья, от сообщения отрезаны 18 населенных пунктов, сообщило в своем Telegram-канале правительство края.

Согласно опубликованной сводке, в Октябрьском округе нет проезда на участках трех трасс, в Черниговском округе - на участках двух дорог, в Уссурийском округе - на участке двух дорог, на участках еще двух трасс проезд затруднен. В Хасанском округе проезд отсутствует на участках двух дорог, в Красноармейском - на участке одной дороги, также здесь отрезаны от сообщения населенные пункты Покровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники. В Ольгинском округе отсутствует проезд для легкового транспорта на дороге 300 км - Фурманово, в Яковлевском - на участке трех трасс, также отсутствует проезд к Орлиному и Краснояровке.

В Дальнереченском районе отсутствует проезд на двух участках дорог, отрезаны населенные пункты Ракитное, Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ариадное, Пожига, а также Поляны и Мартынова Поляна, Боголюбовка. В Анучинском округе затруднен проезд для легковых машин на дороге Гражданка - Пухово, в Кировском - на участках трассы Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка, проезда нет на дороге Уборка - Самарка - Ариадное - Заветное в Чугуевском округе. Открыт проезд на участке дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово в Хорольском округе, восстановительные работы ведутся на дорогах в Чугуевском, Ханкайском округах, в Надеждинском районе.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Число подтопленных в Приморском крае многоквартирных и частных домов превысило 4 600. Согласно прогнозу, седьмой в этом году тайфун "Лан" в четверг выйдет к японскому острову Хоккайдо через Японское море, а его западное крыло принесет новые дожди на восточное побережье Приморья.