Спецборт МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации пострадавших при взрыве на АЗС

Раненых в дороге будут сопровождать медики и психологи

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для санитарной эвакуации пострадавших при взрыве на АЗС, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции", - сказали в пресс-службе.

На борту самолета находятся медицинские модули, пострадавших будут сопровождать медики отряда "Центроспас" МЧС и Минздрава России, психологи Центра экстренной психологической помощи.