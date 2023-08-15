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обновлено 15 августа, 03:45

Спецборт МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации пострадавших при взрыве на АЗС

Раненых в дороге будут сопровождать медики и психологи

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для санитарной эвакуации пострадавших при взрыве на АЗС, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

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"По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции", - сказали в пресс-службе.

На борту самолета находятся медицинские модули, пострадавших будут сопровождать медики отряда "Центроспас" МЧС и Минздрава России, психологи Центра экстренной психологической помощи. 

Теги:
РоссияДагестанКуренков, Александр Вячеславович
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