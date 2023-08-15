Двум жителям Новосибирской области, планировавшим воевать за ВСУ, объявили предостережение

Одного из них осудили за незаконное хранение оружия

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Управление ФСБ по Новосибирской области объявило предостережение двум местным жителям, намеревавшимся выехать из страны для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

"С учетом наличия в деятельности указанных граждан условий для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), в целях предупреждения совершения преступления УФСБ России по Новосибирской области им объявлены официальные предостережения о недопустимости подобных действий. В случае повторного их совершения граждане понесут уголовное наказание", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что 33-летний житель села Кыштовка Новосибирской области намеревался участвовать в деятельности против безопасности России, выяснял способы перехода на сторону Украины и предпринимал попытки организации выезда граждан России за пределы страны для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Сотрудники УФСБ в его доме обнаружили и изъяли арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами.

Также установлено, что перейти на сторону противника сельчанин готовился вместе со своим 29-летним родственником, жителем Новосибирской области, ранее предпринявшим попытки установить контакт с представителями силовых структур Украины.

"Венгеровским районным судом Новосибирской области 33-летний житель села Кыштовка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение оружия), и приговорен к ограничению свободы сроком на 1 год", - добавили в пресс-службе.