Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки учебными стрельбами

По словам Василия Голубева, охраной аэродрома отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Громкие звуки в районе Миллерово в Ростовской области связаны с тренировкой отражения атаки БПЛА из стрелкового оружия с использованием учебной мишени, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

"По громким звукам в районе Миллерово сегодня ранним утром. В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени, из стрелкового оружия", - написал Голубев.

Глава региона призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.