В Махачкале при взрыве на АЗС погибли 27 человек

На месте продолжаются разборы завалов и поиски под ними пострадавших

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Количество погибших выросло до 27 в результате взрыва на АЗС в Махачкале, рассказали в МЧС России.

"Всего в результате происшествия пострадали 102 человека, из них, к сожалению, 27 погибли", - сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Как уточнил глава региона Сергей Меликов, среди погибших трое детей.

В ведомстве уточнили, что продолжаются разборы завалов и поиски под ними пострадавших. На месте работают кинологи.

"По информации на 06:00 [мск] 15 августа, в трагедии погибли 27 человек, пострадали 102 человека", - процитировала главу Дагестана Сергея Меликова его пресс-служба.