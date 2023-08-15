15 августа, 04:05,
обновлено 15 августа, 05:08

В Махачкале при взрыве на АЗС погибли 27 человек

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

На месте продолжаются разборы завалов и поиски под ними пострадавших

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Количество погибших выросло до 27 в результате взрыва на АЗС в Махачкале, рассказали в МЧС России.

Читайте также
Что известно о взрыве на АЗС в Махачкале

"Всего в результате происшествия пострадали 102 человека, из них, к сожалению, 27 погибли", - сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Как уточнил глава региона Сергей Меликов, среди погибших трое детей.

В ведомстве уточнили, что продолжаются разборы завалов и поиски под ними пострадавших. На месте работают кинологи.

"По информации на 06:00 [мск] 15 августа, в трагедии погибли 27 человек, пострадали 102 человека", - процитировала главу Дагестана Сергея Меликова его пресс-служба. 

Теги:
РоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация