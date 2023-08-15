Количество пострадавших при ЧП на месторождении в Югре выросло до шести

Состояние всех пострадавших оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших при взрыве на нефтегазовом месторождении в Югре выросло до шести, они остаются в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона.

"По последней информации пострадали шесть человек. Двое силами санитарной авиации транспортированы в окружной ожоговый центр Пыть-Яха, двое - в ожоговое отделение Сургута, еще двое пострадавших продолжают лечение в Няганской окружной больнице", - сказал собеседник агентства.

По его словам, они остаются в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. "Состояние всех пострадавших оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь", - отметил он.

Изначально сообщалось, что двое погибли, пятеро пострадали. Они были доставлены в Няганскую окружную больницу, их состояние оценивалось врачами как тяжелое.

По данным правительства Югры, вечером 14 августа на Талинском месторождении в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа случился взрыв с последующим возгоранием. СУ СК по Югре и окружная прокуратура проводят проверки по факту ЧП. По данным регионального главка МЧС, на месте взрыва происходило горение трех вагон-бытовок и трех единиц грузовой техники на площади около 100 кв. м.