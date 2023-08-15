15 августа, 04:37,
обновлено 15 августа, 05:04

В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС

Также глава региона Сергей Меликов сообщил, что семьям погибших при взрыве на АЗС выделят по 1 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 15 августа./ТАСС/. День траура объявлен в Дагестане после взрыва на автозаправке в пригороде Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

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"В результате взрыва автозаправочной станции, расположенной у автодороги Астрахань - Махачкала возле населенного пункта Новокули, произошедшего 14 августа 2023 года, имеются жертвы и пострадавшие. Глава Дагестана Сергей Меликов, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, 15 августа своим указом объявил днем траура в Республике Дагестан", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, заседание оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии открылось минутой молчания в память о погибших.

Меликов на заседании оперативного штаба сообщил, что семьям погибших при взрыве на АЗС выделят по 1 млн рублей.

"Из резервного фонда Республики Дагестан семьям погибших выделят материальную помощь в размере 1 млн рублей на каждого. Получившим тяжкий вред здоровью - 400 тыс. рублей. Легкий вред здоровью - 200 тыс. рублей", - сказал Меликов. 

Теги:
РоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестан
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