В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС

Также глава региона Сергей Меликов сообщил, что семьям погибших при взрыве на АЗС выделят по 1 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 15 августа./ТАСС/. День траура объявлен в Дагестане после взрыва на автозаправке в пригороде Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

"В результате взрыва автозаправочной станции, расположенной у автодороги Астрахань - Махачкала возле населенного пункта Новокули, произошедшего 14 августа 2023 года, имеются жертвы и пострадавшие. Глава Дагестана Сергей Меликов, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, 15 августа своим указом объявил днем траура в Республике Дагестан", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, заседание оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии открылось минутой молчания в память о погибших.

Меликов на заседании оперативного штаба сообщил, что семьям погибших при взрыве на АЗС выделят по 1 млн рублей.

"Из резервного фонда Республики Дагестан семьям погибших выделят материальную помощь в размере 1 млн рублей на каждого. Получившим тяжкий вред здоровью - 400 тыс. рублей. Легкий вред здоровью - 200 тыс. рублей", - сказал Меликов.