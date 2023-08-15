В Спасске-Дальнем от паводка пострадали около 2 тыс. дворов

Местные жители смогут получить материальную помощь в размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей на одного человека

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Стихия повредила около 2 тыс. дворов в городе Спасске-Дальнем в Приморском крае, люди могут рассчитывать на материальную помощь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Кожемяко.

"Работаем в Спасске-Дальнем. Здесь от паводка пострадали около 2 тыс. дворов. Такого подъема воды здесь не фиксировали прежде. Сейчас вода уже уходит, и начинают работу административные комиссии", - написал Кожемяко.

Он уточнил, что после того, как комиссии оценят ущерб, пострадавшие смогут получить материальную помощь в рамках краевой ЧС. Размер выплаты составит: по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, если вода зашла в дом или есть повреждения конструктива помещения; по 50 тыс. рублей на каждого члена семьи, если частично пострадало имущество; по 100 тыс. рублей на каждого члена семьи за полную утрату имущества.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что медики начали вакцинацию людей, чтобы не допустить распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний. "Специалистами оперативно были проведены расчеты числа подлежащих иммунизации против вирусного гепатита А, дизентерии, брюшного тифа, профилактики бактериофагом Интести и расчеты потребности вакцин. Лечебными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Приморского края, осуществляется вакцинация населения", - сообщили в управлении.

Усилен санитарно-эпидемиологический мониторинг на подтопленных территориях, специалисты проверяют состояние питьевой воды и сточных вод, перед поступлением воды в сети водоснабжения проводится ее обеззараживание, усилен контроль за эпидемически значимыми объектами, попадающими в зоны подтопления.