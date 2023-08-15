Угрожавшему пассажирам и экипажу рейса Сидней - Куала-Лумпур мужчине грозит 10 лет тюрьмы

Также нарушителю может быть назначен штраф в размере $9,7 тыс.

СИДНЕЙ, 15 августа. /ТАСС/. Мужчине, из-за угроз которого вылетевший из Сиднея в Куала-Лумпур авиарейс вынужден был вернуться в аэропорт отправления, предъявили обвинения в нарушении правил авиационной безопасности.

"Федеральная полиция Австралии обвинила 45-летнего жителя Канберры в передаче ложного сообщения об угрозе воздушному судну, а также в нарушении инструкций и правил техники авиационной безопасности", - указали в ведомстве, отметив, что максимальным наказанием за эти преступления является тюремное заключение сроком на 10 лет и штраф в размере 15 тыс. австралийских долларов ($9,7 тыс.).

Также в полиции сообщили, что нарушитель предстанет перед городским судом Сиднея 15 августа. В ходе слушаний сторона обвинения будет утверждать, что во время полета мужчина без оснований начал вести себя агрессивно и "заявил, что на борту самолета находится взрывчатка".

Самолет, вылетевший в Малайзию, совершил 14 августа вынужденную посадку в аэропорту отправления из-за инцидента, в ходе которого мужчина угрожал экипажу и пассажирам рейса. Нарушитель был арестован полицией на борту. Пассажиров отправили в отель, а вылет рейса, которым должны были улететь 194 человека, перенесли на 16 августа. Из-за происшествия в аэропорту Сиднея были задержаны 37 внутренних рейсов, однако международное расписание инцидент не затронул.