Экстренные службы помогли избежать детонации уцелевших резервуаров с топливом в Дагестане

По словам главы республики, ЧП могло привести к более тяжким последствиям

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Действия экстренных служб позволили спасти жизни многих людей после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями", - написал он в своем Telegram-канале.