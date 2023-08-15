15 августа, 05:33
Взрыв на АЗС в Махачкале

Экстренные службы помогли избежать детонации уцелевших резервуаров с топливом в Дагестане

По словам главы республики, ЧП могло привести к более тяжким последствиям

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Действия экстренных служб позволили спасти жизни многих людей после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями", - написал он в своем Telegram-канале. 

Теги:
РоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация