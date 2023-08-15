15 августа, 05:30

Суд продлил арест экс-министра образования Армении Ашотяна еще на два месяца

Он обвиняется в рамках уголовного дела о хищении в особо крупных размерах в Ереванском медицинском университете

ЕРЕВАН, 15 августа. /ТАСС/. Антикоррупционный суд Армении в ночь на вторник принял решение продлить на два месяца предварительный арест бывшего министра образования (2012-2016) Армена Ашотяна. Об этом сообщил журналистам его адвокат Тигран Атанесян.

"Арест Армена Ашотяна продлен еще на два месяца", - сказал он.

Ашотян обвиняется в рамках уголовного дела о хищении в особо крупных размерах в Ереванском медицинском университете, главой попечительского совета которого он являлся. Ашотян неоднократно заявлял, что дело против него возбуждено из-за его политической деятельности. В Республиканской партии Армении он является заместителем бывшего президента страны Сержа Саргсяна, который возглавляет организацию. 

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