В Японии более 20 человек пострадали из-за тайфуна "Лан"

В настоящее время он движется над западной частью страны

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Более 20 человек пострадали в Японии из-за тайфуна "Лан", который в настоящее время движется над западной частью страны. Об этом сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, в западных префектурах 24 человека получили различные травмы из-за последствий шквального ветра.

В Японии отменили более 800 авиарейсов, скоростные поезда остановили движение.

Рекомендации или предписания об эвакуации получили более 500 тыс. человек в западных префектурах, включая Киото и Осаку. Непогода привела к отмене многих спортивных и культурных мероприятий в регионе, включая школьные чемпионаты по бейсболу и концерты. Стихия оказала влияние и на проведение траурных мероприятий по случаю годовщины объявления Японией о капитуляции во Второй мировой войне. В частности, в Токио на церемонию не смогли приехать представители по крайней мере 10 западных префектур.

Сейчас тайфун движется по префектуре Вакаяма в сторону Японского моря. Скорость порывов ветра в этом регионе достигает 38 м/с. Синоптики прогнозируют, что за сутки в западном регионе Японии может выпасть до 500 мм осадков.