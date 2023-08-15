В четырех микрорайонах Уссурийска нарушено водоснабжение из-за аварии на газопроводе

Восстановительные работы планируют завершить 17 августа

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Горячее водоснабжение в четырех микрорайонах и на четырех улицах серьезно пострадавшего от подтоплений Уссурийска прервано ориентировочно на три дня в связи с ремонтными работами на газопроводе, на котором накануне произошла авария. Об этом сообщила в своем Telegram-канале администрация Уссурийска.

Аварийная ситуация произошла на улице Раковской на газовой трубе высокого давления перед пунктом газораспределения, утром 14 августа аппаратура перекрыла подачу газа. Пострадавших нет. В детском саду №3, который находится на расстоянии около 2 км от места порыва, были приняты все необходимые меры безопасности.

"С полудня 14 августа в нескольких районах города отключили подачу горячей воды. Это связано с аварийными работами на газопроводе на улице Раковской. Подрядчик АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" уже приступил к восстановлению газопровода и планирует закончить в четверг, 17 августа", - говорится в сообщении.

Горячее водоснабжение отсутствует в микрорайонах Центр, Междуречье, район железнодорожного вокзала, Сахпоселок, а также на улицах Агеева, Кирова, Комарова, Ермакова.

Уссурийск стал одним из наиболее пострадавших от стихии муниципалитетов края. 12 августа вода начала поступать в крупный микрорайон Семь ветров через недостроенную дамбу, которую возводят для защиты этой территории от наводнений. Объект еще не ввели в эксплуатацию, это планировалось сделать осенью. Специалистам пришлось для безопасности отключить часть электроподстанций, питающих жилые дома, были размыты дороги, соединяющие сельские территории городского округа, один из крупных городских районов Слобода оказался фактически отрезан водой от остального города.