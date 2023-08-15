В Доминикане из-за взрыва на заводе погибли три человека

Еще более 30 пострадали

ГАВАНА, 15 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 3 человека погибли, 33 получили травмы и ожоги из-за взрыва на заводе по производству пластмасс в провинции Сан-Кристобаль в южной части Доминиканской Республики. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

"На 19:00 [в понедельник] (02:00 мск, вторник - прим. ТАСС) в три больницы поступили в общей сложности 33 человека с травмами, ожогами <...>. Наибольшее число пострадавших - 26 - находятся в больнице "Хуан Пабло Пина". В этом же центре сообщили о трех смертях - четырехмесячного ребенка из-за черепно-мозговой травмы и двух взрослых, у которых были зафиксированы ожоги 90% тела", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее газета Hoy сообщала о 10 погибших и 28 пострадавших.