В Махачкале число погибших при взрыве на АЗС выросло до 30

Взрыв на АЗС в Махачкале

Более 70 сотрудников МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте пожара в Махачкале

Более 70 сотрудников МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте пожара в Махачкале

При проведении аварийно-спасательных работ нашли тела еще трех человек

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Число погибших после взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 30 человек.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела еще трех погибших. На данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале пострадали 105 человек, из них 30 погибли", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе главы Дагестана, для санитарной эвакуации пострадавших при взрыве на АЗС прибыл самолет МЧС Ил-76.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что на борту самолета находятся медицинские модули, пострадавших будут сопровождать медики отряда "Центроспас" МЧС и Минздрава России, психологи Центра экстренной психологической помощи.