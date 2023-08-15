Число пострадавших в аварии с автобусом в Приморье увеличилось до семи

По данным УМВД по региону, всего в автобусе находились 40 человек

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Приморье увеличилось до семи. Об этом сообщило в своем Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

"По предварительным данным, 60-летний мужчина, управляя автобусом Hyundai Space luxury, осуществлял перевозку рабочих. Двигаясь со стороны села Душкино в направлении пгт Ливадия, водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек. Всего в автобусе находились 40 человек", - говорится в сообщении.

Ранее 15 августа прокуратура в своем Telegram-канале сообщила о пяти пострадавших в аварии.

Уточняется, что авария произошла на автодороге Душкино - Ливадия - Анна при подъезде к Южно-Морскому. Стаж водителя автобуса составляет 36 лет. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.