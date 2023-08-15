15 августа, 06:30

Число пострадавших в аварии с автобусом в Приморье увеличилось до семи

По данным УМВД по региону, всего в автобусе находились 40 человек

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Приморье увеличилось до семи. Об этом сообщило в своем Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

"По предварительным данным, 60-летний мужчина, управляя автобусом Hyundai Space luxury, осуществлял перевозку рабочих. Двигаясь со стороны села Душкино в направлении пгт Ливадия, водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек. Всего в автобусе находились 40 человек", - говорится в сообщении.

Ранее 15 августа прокуратура в своем Telegram-канале сообщила о пяти пострадавших в аварии.

Уточняется, что авария произошла на автодороге Душкино - Ливадия - Анна при подъезде к Южно-Морскому. Стаж водителя автобуса составляет 36 лет. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация