Авария оставила без водоснабжения центральную часть Троицка

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, количество домов, где нет воды, уточняется

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Гидроудар на очистных сооружениях оставил без водоснабжения центральную часть Троицка Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Нарушение водоснабжения произошло из-за скачка напряжения на очистных сооружениях водозабора в ночь с 14 на 15 августа. В системе случился гидравлический удар, в результате центральная часть города осталась без водоснабжения. Количество домов, попавших под отключение, гарантирующая организация устанавливает", - сказали в пресс-службе.

В администрации добавили, что сейчас ведутся ремонтные работы. Определены первичные мероприятия по ремонту участков сетей. Проводится работа по организации подвоза воды, график подвоза появится в ближайшее время.

Троицк имеет статус пограничного города, в нем действует таможенный переход, являющийся одним из крупнейших по товарообороту на Урале. В городе проживает порядка 73 тыс. человек.