ЧП на месторождении в Югре произошло из-за нарушений ремонтно-строительных работ

Возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 августа. /ТАСС/. Взрыв на нефтегазовом месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе произошел из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-строительных работ, сообщили в следственном управлении СК России по Югре.

"По предварительным данным, вечером 14 августа в Октябрьском районе Югры на участке месторождения нефти, расположенном на 80-м км автодороги Нягань - Талинка, вследствие нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ с использованием установки с гибкой насосно-компрессорной трубой произошел порыв паронефтяного облака, которое в последующем воспламенилось. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

По данным СУ СК России, в результате ЧП от полученных повреждений один работник организации умер на месте происшествия и несколько доставлены в медицинские учреждения округа.

По данным Telegram-канала правительства Югры, вечером 14 августа на Талинском месторождении в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошел взрыв с последующим возгоранием, в результате один погиб, шестеро пострадали. Их доставили в больницы региона. Их состояние оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь. Окружная прокуратура проводит проверку по факту ЧП. По данным ГУ МЧС по Югре, на месте ЧП происходило горение трех вагон-бытовок и трех единиц грузовой техники на площади около 100 кв. м.