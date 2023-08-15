В депздраве Тюменской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком

По данным департамента, два человека находятся в реанимации

ТЮМЕНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Два человека, пострадавших в среду при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Тобольском районе Тюменской области, находятся в реанимации. Их состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

"В областную больницу №3 доставлено три пациента: двое находятся в отделении реанимации, где им оказывается вся необходимая помощь, состояние крайне тяжелое", - отметили в департаменте.

Ранее в ГИБДД сообщали, что ДТП произошло в девятом часу вечера в среду в Тобольском районе. По данным ведомства, на 241-м км федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск водитель Infiniti G35, опережая поток попутного транспорта по полосе разгона, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом.

Вечером 14 августа в результате ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей. По информации регионального управления ГИБДД, двое детей были доставлены в больницу.