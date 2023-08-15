Балицкий рассказал о потерях ВСУ за ночь на запорожском направлении

По словам врио губернатора, украинские силы потеряли 95 военнослужащих, шесть танков иностранного производства и четыре БМП

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за ночь на запорожском направлении 95 военнослужащих, шесть танков иностранного производства и четыре БМП. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Только за эту ночь потери противника на запорожском направлении в общей сложности составили 95 солдат, шесть иностранных танков и четыре БМП, пять ударных БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий отметил, что командование ВСУ не оставляет попыток атаковать позиции российских сил, несмотря на потери. "Практически ежедневно бросают от 40 до 100 человек на убой, возвращаются на свои позиции не больше 20%, почти не возвращается техника, - отметил врио губернатора. - Потери у противника колоссальные, на убой отправляют обычных украинских мобилизованных".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.