Глава Дагестана поручил муниципалитетам помочь с захоронением семьям погибших при взрыве

Взрыв на АЗС в Махачкале

Он также поблагодарил волонтеров за работу при ЧП

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований региона помочь семьям погибших с захоронением. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"Прошу не просто оказать помощь, а взять на себя организацию захоронения погибших. Мы единый народ, одна семья. Давайте отнесемся к этой трагедии как к своей собственной. Я убедительно прошу вас оказывать всю необходимую помощь родным", - привела пресс-служба слова Меликова.

Также глава региона рекомендовал главам муниципалитетов во взаимодействии с муфтиятом провести ритуальные услуги по случаю траура в мечетях.

Он также поблагодарил волонтеров за работу. "Отдельно глава республики выразил благодарность неравнодушным гражданам, которые массово начали сдавать кровь и помогали на месте происшествия", - говорится в распространенном сообщении.

В рамках заседания оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии Меликов также выразил благодарность сотрудникам МЧС и медикам за работу во время взрыва на автозаправке.

"Действия сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям и оперативная работа медицинских бригад спасли много жизней. Они отреагировали и сработали на высокую оценку", - сказал он.