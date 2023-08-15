Взрыв на АЗС в Махачкале

По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, умерли трое детей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек.

Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах.

"По уточненным данным, в результате ЧП погибли 35 человек", - сказал собеседник агентства. В МЧС эту информацию ТАСС подтвердили, уточнив, что тела пяти человек обнаружили при разборе завалов.

Ранее в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России сообщали о 33 погибших, включая троих детей, и 80 пострадавших.

Как уточнили в Минздраве, 63 пострадавших проходят стационарное лечение.

"В настоящий момент на стационарном лечении находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Состояние 11 пострадавших, в том числе 2 детей, оценивается как тяжелое. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно", - говорится в сообщении.

Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь, добавили в Минздраве. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко для оказания помощи в Дагестан прибыли специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и московских медорганизаций.