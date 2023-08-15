15 августа, 07:57

Оползень на северо-западе Китая привел к гибели 24 человек

Еще трое считаются пропавшими без вести

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате схода оползня в провинции Шэньси на северо-западе Китая возросло до 24. Еще три человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Центральное китайское телевидение.

Оползень сошел в пятницу в сельской местности близ города Сиань. Сместившаяся из-за обильных дождей порода полностью разрушила два частных жилых дома.

Спасатели продолжают поисковые работы на месте происшествия.

Оползень завалил также участок национального шоссе номер 210, вывел из строя местную энергосеть. Идут восстановительные работы. 

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Китай
© Информационное агентство ТАСС
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