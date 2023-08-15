Руководство белгородской компании, строящей дома для многодетных, подозревают в хищении

Речь идет о сумме более 3 млн рублей

БЕЛГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Руководителей компании ООО "БИК-Сити", которая занимается строительством домов для многодетных семей на территории Белгородской области, задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС во вторник в правоохранительных органах.

"Задержаны по подозрению в мошенничестве, то есть, хищении путем обмана (ст. 159 УК РФ)", - пояснили в правоохранительных органах.

Директор компании и его заместитель подозреваются в хищении более 3 млн рублей.

ООО "БИК-Сити" строит дома для многодетных семей на территории Белгородской области в 2023 году.