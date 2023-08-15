15 августа, 07:51

Руководство белгородской компании, строящей дома для многодетных, подозревают в хищении

Речь идет о сумме более 3 млн рублей

БЕЛГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Руководителей компании ООО "БИК-Сити", которая занимается строительством домов для многодетных семей на территории Белгородской области, задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС во вторник в правоохранительных органах.

"Задержаны по подозрению в мошенничестве, то есть, хищении путем обмана (ст. 159 УК РФ)", - пояснили в правоохранительных органах.

Директор компании и его заместитель подозреваются в хищении более 3 млн рублей.

ООО "БИК-Сити" строит дома для многодетных семей на территории Белгородской области в 2023 году. 

Теги:
РоссияБелгородская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация