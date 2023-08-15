Ход расследования взрыва на АЗС в Дагестане будет контролировать центральный аппарат СК

Взрыв на АЗС в Махачкале

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение доложить о первоначальных результатах следствия

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Центральный аппарат Следственного комитета России будет контролировать ход расследования взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, который произошел в понедельник вечером. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

"Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил ход расследования обстоятельств происшествия на автозаправочной станции в Дагестане на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель СК России направил на место происшествия опытных следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства и сотрудников судебно-экспертного центра СК России с целью оказания практической помощи в расследовании уголовного дела", - говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о первоначальных результатах следствия.