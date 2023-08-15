Рогов сообщил о ракетных ударах сил РФ по складам и военным ВСУ в Запорожье

Как уточнил председатель движения "Мы вместе с Россией", удары наносятся по подразделениям и складам противника, которые оправляются в район города Орехова

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Российские силы в ночь на вторник нанесли ракетные удары по городу Запорожью, подконтрольному Киеву, поразив склады и подразделения украинской армии, подготовленные к отправке на линию боевого соприкосновения в район города Орехова. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Ночью были нанесены наши ракетные удары по складам с оружием, скоплению живой силы и техники противника в городе Запорожье и его ближайшем пригороде. Было нанесено не менее четырех ударов", - сказал Рогов.

Он добавил, что российские силы наносят превентивные удары по подразделениям противника, складам с оружием и боеприпасами, которые оправляются в район города Орехова.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца Вооруженные силы Украины потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.