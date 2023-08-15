На Кубани в ДТП на федеральной трассе погибли два человека

Пострадали трое

ТАСС, 15 августа. Легковые автомобили столкнулись на федеральной трассе в Абинском районе Краснодарского края, в результате два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"15 августа в 4:45 на федеральной трассе в Абинском районе водитель из Москвы на автомобиле Nissan выехала на встречную полосу и допустила столкновение с "ВАЗ-2110". В результате ДТП пострадали водитель, пассажир Nissan и пассажир "ВАЗ-2110", получив телесные повреждения. Водитель и еще один пассажир "ВАЗ-2110" погибли", - говорится в сообщении.