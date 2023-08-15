Суд оштрафовал на 40 тыс. рублей отставного полковника Квачкова за дискредитацию ВС РФ

В декабре 2010 года его арестовали по обвинению в организации военного мятежа, призывах к насильственному свержению государственного строя и пропаганде терроризма

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Квачков признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

В феврале 2015 года Мосгорсуд признал террористическим основанное Квачковым незарегистрированное общественное движение "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" и запретил его деятельность в РФ. Квачков в декабре 2010 года был арестован по обвинению в организации военного мятежа, призывах к насильственному свержению государственного строя и пропаганде терроризма. В 2013 году Мосгорсуд приговорил его к 13 годам тюрьмы, позднее срок был сокращен Верховным судом до 8 лет. В феврале 2019 года он был освобожден в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

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Решением Московского городского суда от 18 февраля 2015 г. движение "Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.