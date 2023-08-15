Фигурантов дела о разливе ГСМ в Норильске приговорили к исправительным работам

На месте аварии у резервуара с ГСМ на ТЭЦ-3 в Норильске, 5 июля 2021 года

На месте аварии у резервуара с ГСМ на ТЭЦ-3 в Норильске, 5 июля 2021 года

У них удержано 10% заработной платы в доход государства

КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Фигуранты дела о разливе ГСМ в Норильске по одной из статей приговорены к исправительным работам с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

"Сотрудникам ТЭЦ-3 АО "НТЭК" судом назначено наказание по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов) в виде исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Директор Смирнов П. С. и главный инженер Степанов А. Ю. осуждены на 1,5 года, заместитель главного инженера по эксплуатации Кузнецов Ю. И. - на 1 год, начальник котлотурбинного цеха Старостин В. В. - на 1 год и 3 месяца. От назначенного наказания по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) они освобождены в связи с истечением срока давности", - сообщила пресс-служба.

По информации управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу, суд также назначил осужденным штрафы в размере от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

В мае 2020 года разрушился один из топливных резервуаров на норильской ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. По данным Норильского городского суда, фигуранты дела небрежно отнеслись к выполнению своих обязанностей по эксплуатации опасного производственного объекта - резервуара №5, в котором хранилось дизельное топливо. "Это привело к его разрушению и разгерметизации с последующим истечением более 21 тыс. тонн дизельного топлива в окружающую среду", - сообщила пресс-служба. Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб экологии. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. Компания "Норникель" полностью ее оплатила.