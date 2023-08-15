В Белгородской области после обстрела ВСУ частично обесточены семь населенных пунктов

Всего за сутки украинские военные выпустили по населенным пунктам региона около 80 боеприпасов

БЕЛГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Семь населенных пунктов частично обесточены из-за повреждения линии электропередачи в Вейделевском районе Белгородской области в результате обстрела. Всего за прошедшие сутки украинские военные выпустили по населенным пунктам региона около 80 боеприпасов, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Вейделевском районе по окраине хутора Брянские Липяги ударила ракета комплекса "Точка-У". Пострадавших нет. Повреждена линия электропередач, частично нарушено энергоснабжение в семи населенных пунктах, без света временно остались 60 абонентов. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к восстановительным работам", - написал губернатор.

По его словам, в Белгородском районе по селу Нехотеевка в понедельник выпустили девять артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - семь снарядов. В селе Пушкарное сбито три беспилотника противника, из артиллерии и гранатомета обстреляли село Журавлевка - зафиксировано три артиллерийских снаряда и семь гранатометных выстрелов. "Также в Журавлевке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Кроме того, противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В селе Красный Хутор с БПЛА сброшено 58 осколочных боеприпасов, также по селу выпущено 14 артиллерийских снарядов", - проинформировал глава региона.

В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера было сброшено одно взрывное устройство, в Валуйском округе под обстрел попал хутор Дубровка, зафиксировано три прилета.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый в понедельник Вооруженные силы Украины выпустили два минометных снаряда, в Грайворонском округе под обстрел попали окраины сел Дроновка и Сподарюшино - установлено три и шесть прилетов соответственно.

В Шебекинском округе по хутору Панков и селу Новая Таволжанка было выпущено по 10 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" - 2 минометных снаряда. В Белгороде произошло падение фрагментов в результате работы системы ПВО по двум воздушным целям, есть повреждения в двух частных домовладениях.