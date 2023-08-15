На Украине возбудили дело против ректора Луганского медуниверситета за "коллаборационизм"

По версии Генпрокуратурs страны, ему вменяется работа в структурах России, "антиукраинская пропаганда", поддержка действий президента РФ, а также внедрение российских стандартов образования

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против ректора Луганского государственного медуниверситета (ЛГМУ). Об этом сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины.

Дело возбуждено по статье о коллаборационистской деятельности (ч. 3, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины), отмечается в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, ректору ЛГМУ вменяется работа в структурах РФ, "антиукраинская пропаганда", поддержка действий президента России, а также внедрение российских стандартов образования.

Имя и фамилию подозреваемого прокуратура не называет, указывая лишь, что "в ноябре 2022 года мужчина занял должность ректора Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки".

ЛГМУ имени святителя Луки входит в структуру Минздрава РФ, университет возглавляет Александр Торба.