В ДНР к пожизненному сроку приговорили военного ВСУ за убийство четырех жителей Мариуполя

По данным следствия, Василий Шитри в начале апреля 2022 года расстрелял из автомата двух мужчин и двух женщин

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному сроку военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Василия Шитри за убийство четырех жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего военнослужащего минометного расчета 56-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Василия Шитри. Он признан виновным по пунктам "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - сообщили в пресс-службе. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного срока лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

По данным следствия, военнослужащий в начале апреля 2022 года расстрелял из автомата двух мужчин и двух женщин. Это были мирные жители, которые двигались по проспекту Никопольский. От полученных ранений все четверо умерли на месте.