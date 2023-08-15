Суд впервые оштрафовал Reddit на 2 млн рублей за неудаление запрещенной в РФ информации

Согласно материалам, протокол в отношении компании составили в связи с размещенной информацией о запрещенном в России движении АУЕ и недостоверной информацией о проведении СВО на Украине

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 2 млн рублей интернет-платформу Reddit за неудаление запрещенной в РФ информации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Компания Reddit Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей", - огласил решение судья.

Как следует из материалов, протокол в отношении Reddit был составлен в связи с размещенной информацией о запрещенном в РФ движении АУЕ и недостоверной информацией о проведении СВО на Украине.

Reddit - это сайт, содержащий пользовательский контент, включая фотографии, видео, ссылки и текстовые сообщения, а также обсуждения этого контента в системе.