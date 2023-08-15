15 августа, 08:41,
обновлено 15 августа, 09:04

Суд впервые оштрафовал Reddit на 2 млн рублей за неудаление запрещенной в РФ информации

Елена Афонина/ ТАСС
© Елена Афонина/ ТАСС

Согласно материалам, протокол в отношении компании составили в связи с размещенной информацией о запрещенном в России движении АУЕ и недостоверной информацией о проведении СВО на Украине

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 2 млн рублей интернет-платформу Reddit за неудаление запрещенной в РФ информации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Читайте также
Видеоблогера Петрова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию ВС РФСуд Уфы оштрафовал рэпера Face за непредоставление отчета о деятельностиСуд оштрафовал на 40 тыс. рублей отставного полковника Квачкова за дискредитацию ВС РФ

"Компания Reddit Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей", - огласил решение судья.

Как следует из материалов, протокол в отношении Reddit был составлен в связи с размещенной информацией о запрещенном в РФ движении АУЕ и недостоверной информацией о проведении СВО на Украине.

Reddit - это сайт, содержащий пользовательский контент, включая фотографии, видео, ссылки и текстовые сообщения, а также обсуждения этого контента в системе. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация