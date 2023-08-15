15 августа, 08:47,
обновлено 15 августа, 09:00
Военная операция на Украине

В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Она действовала порядка 35 минут

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Тревога также была объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Тревога длилась порядка 35 минут.

Ночью тревога объявлялась на всей территории страны. Позже власти Луцка, Львова, Днепропетровской и Черкасской областей подтвердили распространенные ранее рядом СМИ сведения о взрывах.

В новость были внесены изменения (12:00 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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