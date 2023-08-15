15 августа, 09:08
Взрыв на АЗС в Махачкале

Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Махачкале

Председатель Совета Федерации пожелала сил и мужества близким погибших в результате взрыва на АЗС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале, а пострадавшим пожелала скорейшего выздоровления.

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"Безвременно оборвались жизни многих людей, и это огромное горе для родных близких. Мужества им и душевных сил пережить невосполнимую утрату", - написала спикер Совфеда в телеграмме на имя главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

Она выразила глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ЧП, руководителю региона и всем жителям республики. "Скорблю вместе с вами. Искренне переживаю за здоровье тех, кто получил ранения, желаю им скорейшего выздоровления", - написала Матвиенко.

Председатель Совфеда выразила уверенность, что власти города и республики сделают все возможное для оказания необходимой помощи пострадавшим. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
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