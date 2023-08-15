15 августа, 09:13
Лесные пожары в России

В Эвенкийском районе Красноярского края сняли режим ЧС для борьбы с пожарами в лесах

В районе продолжает гореть 319 га леса

ТАСС, 15 августа. Режим чрезвычайной ситуации в лесах, введенный 28 июля, отменили в Эвенкийском районе Красноярского края в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки. Об этом сообщили в Telegram-канале Службы спасения Красноярского края.

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"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки постановлением главы на территории Эвенкийского муниципального района отменен режим "чрезвычайная ситуация в лесах", - говорится в сообщении.

По данным лесопожарного центра, 15 августа на территории края действует один лесной пожар в Эвенкийском районе на площади 319 га. Очаг действует в труднодоступной и удаленной местности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров на территории Красноярского края уменьшилась в 36 раз - с 19 тыс. га до 541 га. Основной причиной пожаров стали сухие грозы при жаркой погоде и отсутствие дождей.

В конце июля в лесах Красноярского края ввели режим ЧС из-за угрозы лесных пожаров. В патрулировании и тушении участвуют более 215 специалистов краевого лесопожарного центра, лесничеств и лесной охраны, применяется 53 единицы техники.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКрасноярский край
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