В ЛНР будут судить серийного насильника

Его жертвами стали пять женщин, три из которых погибли

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Житель города Антрацит в ЛНР предстанет перед судом за изнасилование пятерых женщин, три из которых погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК по региону.

Уголовное дело в отношении обвиняемого завершено и направлено в суд. Он обвиняется в покушении на убийство; изнасиловании, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда, насильственных действиях сексуального характера, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда, изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера, убийстве двух лиц, сопряженном с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, изнасиловании несовершеннолетней.

Следствие установило, что в июне 2022 года обвиняемый нападал на возвращавшихся вечером домой женщин, сдавливал им шею, а после того, как жертвы впадали в бессознательное состояние, совершал с ними насильственные действия сексуального характера. Троим пострадавшим удалось выжить, две женщины получили травмы, не совместимые с жизнью.

Обвиняемый признал вину в полном объеме.