15 августа, 09:16

В Большой театр вызвали кинологов из-за сообщения о минировании

Сейчас в учреждении почти нет сотрудников, поскольку сезон закрыт и большинство работников в отпусках

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Кинологи вызваны в Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) из-за поступившего сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В 10:30 сотрудники безопасности узнали о сообщениях о минировании Большого театра. <...> Вызвали кинологов и соответствующих сотрудников", - сказали в ГАБТ.

Там отметили, что сейчас в театре почти нет сотрудников, поскольку сезон закрыт и большинство работников в отпусках. "Принимаются все необходимые меры", - заверили в театре. 

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