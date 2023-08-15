Антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос экс-министра здравоохранения Степанова

НАБУ ранее сообщило о разоблачении международной коррупционной схемы, в которой он принял участие

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вызвали на допрос бывшего министра здравоохранения страны Максима Степанова.

"Вам необходимо прибыть 18.08.2023 в 10:00 [время совпадает с московским] в Национальное антикоррупционное бюро Украины <...> для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 19.10.2019 и получения ходатайства об избрании меры пресечения", - говорится в повестке, фото которой публикует издание "Корреспондент.net".

21 июля НАБУ сообщило о разоблачении международной коррупционной схемы, в которой принял участие бывший директор госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" Степанов, впоследствии занимавший пост министра здравоохранения в правительстве Дениса Шмыгаля. В результате мошенники завладели средствами госпредприятия на сумму более 450 млн гривен ($12,2 млн).

Степанов возглавлял комбинат с 2013 по 2016 год, а с 30 марта 2020 года по 18 мая 2021 года занимал пост министра здравоохранения Украины. По версии следствия, в 2013 году глава полиграфического комбината приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, через которую организовал закупку материалов для изготовления бланков для паспортов и других документов. Компания-однодневка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по ценам в несколько раз больше. Эта схема и позволила вывести с предприятия более 450 млн гривен. Всего по данному делу проходят пять человек. Однако пока, помимо Степанова, НАБУ вызывает на допрос лишь одну фигурантку - Юлию Пилипко.

Коррупция на Украине

По оценкам экспертов, действия властей Украины, которые преподносятся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты злоупотреблений, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну волну беззакония и рейдерских атак.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.