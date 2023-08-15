В Новосибирске возбудили уголовное дело на полицейского, сбившего шестилетнюю девочку

По данным следствия, он не принял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места аварии

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. СК в Новосибирской области возбудил уголовное дело на полицейского, который сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщили журналистам в управлении СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции МО МВД "Карасукский", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант, двигаясь на автомобиле на одной из улиц в Карасуке, на пешеходном переходе сбил шестилетнюю девочку. Мужчина не принял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенка доставили в центральную районную больницу, где ей оказывают медицинскую помощь.

"В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время следователь СК планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения", - добавили в СК.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что в отношении мужчины составили административные протоколы. "По факту происшествия назначена служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - добавили в полиции.