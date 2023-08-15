В двух районах Тувы после непогоды восстановили электроснабжение

В ликвидации последствий задействовали 16 человек и 12 единиц техники

ТАСС, 15 августа. Электроснабжение в Эрзинском и Тес-Хемском районах Тувы, прерванное из-за сильного ветра, восстановили. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Специалисты "Россети Сибирь Тываэнерго" восстановили электроснабжение жителей Тувы, прерванное непогодой", - сообщили в МЧС.

В ликвидации аварии принимали участие 16 человек и 12 единиц специальной техники.

В Туве 14 августа объявили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 25 м/с, грозы и ливни. Из-за непогоды было прервано электроснабжение в Эрзинском и Тес-Хемском районах Тувы, где проживают около 17 тыс. человек.