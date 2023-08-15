15 августа, 10:09
Взрыв на АЗС в Махачкале

На месте взрыва в Дагестане не зафиксировали превышения ПДК загрязнения воздуха

Исследование проводилось на границе зоны жилой застройки

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Санитарные врачи по итогам лабораторных исследования загрязняющих веществ в воздухе на границе жилой застройки в районе АЗС в Махачкале, где произошел взрыв, превышения уровня загрязнения воздуха не обнаружили.

Читайте также
Что известно о взрыве на АЗС в Махачкале

Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Специалисты Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии Республики Дагестан проводят лабораторный мониторинг атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на границе зоны жилой застройки. По состоянию на 12.00 15 августа превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в зоне жилой застройки не зафиксировано", - говорится в распространенном сообщении. 

Теги:
РоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация