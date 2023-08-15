Генпрокурор потребовал проверить безопасность автозаправок в Дагестане после ЧП на АЗС

Взрыв на АЗС в Махачкале

В проведении проверки задействуют специалистов МЧС, Ростехнадзора, Госстройнадзора и газоснабжающих организаций

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения и безопасность автозаправочных станций в Дагестане. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"В связи с чрезвычайным происшествием в Махачкале, повлекшим человеческие жертвы, Игорь Краснов дал указание оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях", - сообщили в Генпрокуратуре.

При проведении проверки надзорных ведомств оценят соблюдение градостроительных нормативов размещения взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений.

К проверке привлекут специалистов территориальных органов МЧС, Ростехнадзора, Госстройнадзора и газоснабжающих организаций.