В Прикамье из-за утечки аммиака на мясокомбинате пострадали три человека

Сотрудников предприятия эвакуировали

ПЕРМЬ, 15 августа. /ТАСС/. В результате утечки аммиака на мясокомбинате в Чайковском Пермского края пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Чайковского городского округа.

"На мясокомбинате на холодильной установке прорвало трубу с аммиаком, три человека пострадали, они получили химические ожоги и ожоги дыхательных путей", - сообщили в ЕДДС.

По данным службы, ЧП случилось в 09:40 (07:40 мск). Всех сотрудников мясокомбината эвакуировали, холодильная установка была блокирована и пролита водой на площади 30 кв. м для нейтрализации аммиака. В 11:10 (09:10 мск) аварию устранили. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, к месту происшествия привлекались силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 39 человек личного состава и 12 единиц техники, от МЧС России привлекался 21 человек личного состава и 6 единиц техники.

"Был произведен забор воздуха. За пределами мясожирового цеха ПДК не превышено. Угрозы для здоровья и жизни населения нет", - отметили в управлении МЧС.

В Министерстве здравоохранения Прикамья уточнили, что в больницу доставили троих мужчин. "Одному из них оказана необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Двое других мужчин госпитализированы, состояние обоих оценивается как удовлетворительное", - рассказали в ведомстве.