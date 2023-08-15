В Новосибирской области разыскивают мужчину, изнасиловавшего девочку

Возбудили уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Следователи и сотрудники полиции разыскивают 31-летнего жителя Черепаново Новосибирской области, который изнасиловал девочку. Об этом сообщили в управлении СК России по региону и полиции.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Черепаново, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой оказать посильную помощь в установлении его местонахождения", - сообщили в СК.

По данным следствия, 13 августа мужчина, находясь в одной из квартир в Черепаново, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки и скрылся с места преступления.

По данным издания "НГС. Новосибирск", мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку.