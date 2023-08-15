15 августа, 10:28

В Новосибирской области разыскивают мужчину, изнасиловавшего девочку

Возбудили уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Следователи и сотрудники полиции разыскивают 31-летнего жителя Черепаново Новосибирской области, который изнасиловал девочку. Об этом сообщили в управлении СК России по региону и полиции. 

"Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Черепаново, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой оказать посильную помощь в установлении его местонахождения", - сообщили в СК.

По данным следствия, 13 августа мужчина, находясь в одной из квартир в Черепаново, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки и скрылся с места преступления.

По данным издания "НГС. Новосибирск", мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация