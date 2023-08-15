СМИ: в Киргизии задержали гражданина республики за участие в СВО

Как сообщило агентство 24.kg, уроженец Нарынской области был задержан после возвращения из России

БИШКЕК, 15 августа. /ТАСС/. Гражданин Киргизии задержан в Нарынской области по подозрению в наемничестве. Об этом сообщило киргизское агентство 24.kg.

По его данным, уроженец региона был задержан после возвращения из России "как подозреваемый в наемничестве". Согласно версии следствия, он якобы участвовал в специальной военной операции на Украине. Нарынский городской суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии и другие силовые структуры пока не прокомментировали это сообщение.