СМИ: в Киргизии задержали гражданина республики за участие в СВО

БИШКЕК, 15 августа. /ТАСС/. Гражданин Киргизии задержан в Нарынской области по подозрению в наемничестве. Об этом сообщило киргизское агентство 24.kg.
По его данным, уроженец региона был задержан после возвращения из России "как подозреваемый в наемничестве". Согласно версии следствия, он якобы участвовал в специальной военной операции на Украине. Нарынский городской суд арестовал подозреваемого на два месяца.
Государственный комитет национальной безопасности Киргизии и другие силовые структуры пока не прокомментировали это сообщение.