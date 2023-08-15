Суд в Ростове-на-Дону отложил рассмотрение дела 18 участников нацбатальона "Айдар"

На прошедшем судебном заседании установили личность всех подсудимых

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил рассмотрение дела 18 участников националистического батальона "Айдар" (признан террористической организацией и запрещен в России) до 29 августа, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Мы утверждаем дату следующего судебного заседания - 29 августа 14:00", - сказал председательствующий по делу судья.

На судебном заседании 15 августа установили личность всех подсудимых. Затем прокурор зачитал обвинительное заключение. После его оглашения сторона обвинения также заявила ходатайство об изменении всем участникам нацбатальона инкриминируемых статей с УК ДНР на статьи УК РФ, решение по которому суд примет на следующем заседании, сторонам необходимо ознакомиться с ходатайством.

Ранее во время заседаний суд продлил арест 18 участникам нацбатальона "Айдар" до 13 ноября. Адвокат одного из обвиняемых Павел Косован сообщал ТАСС, что фигурантам дела вменяются несколько статей УК ДНР, в том числе насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР (ч. 4 ст. 34, ст. 323 УК ДНР), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР). Большинство подсудимых в период с 2019 по 2022 год прошли обучение в учебном центре Вооруженных сил Украины "Яворовский полигон" в селе Старичи Львовской области. После обучения они вступили в 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар", где каждый исполнял свою роль, в том числе они вели слежку за военнослужащими ДНР, передавали информацию командованию, а также участвовали в боевых действиях в Тельмановском районе ДНР и населенном пункте Крымское в ЛНР, использовали автоматы и противотанковые гранатометы. Некоторые из подсудимых, по версии следствия, уже имели опыт участия в боевых действиях на стороне Украины до вступления в нацбатальон. На скамье подсудимых, в том числе, две женщины, которые оказывали медпомощь раненым бойцам батальона.

Большинство подсудимых задержали в феврале-апреле 2022 года военнослужащие союзных сил Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.

Ранее российские суды рассматривали дела отдельных участников этого нацбатальона, но массовое дело рассматривается в России впервые. Суды в России также столкнулись с тем, что некоторые обвиняемые в результате обмена покинули СИЗО до передачи дела с их участием в суд для разбирательства.